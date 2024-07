ಟಿ20: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎದುರು ಹೋರಾಡಿ ಸೋತ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ

ಚೆನ್ನೈ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 12 ರನ್‌ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ. ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ, ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹೋರಾಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸೋಲುಂಡಿತು.

ಶುಕ್ರವಾರ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್‌ ಮಾಡಿದ ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 189 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ತಾಜ್ಮಿನ್‌ ಬ್ರಿಟ್ಸ್‌ 56 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 81 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿದರೆ, ಮಾರಿಯಾನೆ ಕಾಪ್‌ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 57, ನಾಯಕಿ ವೊಲ್ವಾರ್ಟ್‌ 33 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಪರ ಪೂಜಾ ವಸ್ತ್ರಾಕರ್‌ ಹಾಗೂ ರಾಧಾ ಯಾದವ್‌ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಿತ್ತರು.

A valiant effort from India, but South Africa come out on top to take a lead in the series 👏#INDvSA 📝: https://t.co/81k2o40hzF pic.twitter.com/w7h4ulcaXY