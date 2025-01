ರಾಜ್‌ಕೋಟ್: ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ದಾಖಲೆಯ 435 ರನ್‌ ಸೇರಿಸಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ, ಬಳಿಕ 304 ರನ್‌ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 3-0 ಕ್ಲೀನ್‌ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 435 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. 26.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 233 ರನ್ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದ ಪ್ರತಿಕಾ ರಾವಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ತಂಡದ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಸ್ಮೃತಿ(80 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 135) ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ 10ನೇ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿಕಾ(129 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 154) ಚೊಚ್ಚಲ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

