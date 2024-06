ಒಂದೇ ಓವರಲ್ಲಿ 43 ರನ್ ಚಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ..!

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಕೌಂಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನ ಸಸೆಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೀಸೆಸ್ಟರ್‌ಶೈರ್‌ ತಂಡದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಲೂಯಿಸ್‌ ಕಿಂಬರ್‌ ಕೌಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾರೂ ಮಾಡದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಮಾರಕ ವೇಗಿ ಓಲಿ ರಾಬಿನ್‌ಸನ್, ಇದೀಗ ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 43 ಚಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ 59ನೇ ಓವರ್‌ ಎಸೆದ ಸಸೆಕ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಓಲಿ ರಾಬಿನ್ಸನ್‌ 43 ರನ್‌ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಇದು 134 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಕೌಂಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ. ರಾಬಿನ್ಸನ್‌ರ ಓವರಲ್ಲಿ ಕಿಂಬರ್‌ 2 ಸಿಕ್ಸರ್‌, 6 ಬೌಂಡರಿ ಸಿಡಿಸಿ ಕೊನೆ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪಡೆದರು. ಕೌಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಬಾಲ್‌ ಎಸೆದರೆ 2 ರನ್‌ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಇರುವುದರಿಂದ ರಾಬಿನ್ಸನ್‌ ಓವರಲ್ಲಿ 43 ರನ್‌ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಾಯಿತು.

