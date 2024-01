ಬೆಂಗಳೂರು(ಜ.08): ಈತ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ. ಆದ್ರೆ, ಇಂತಹ ಆಟಗಾರನನ್ನೇ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಂತ, ಈ ಆಟಗಾರ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿಲ್ಲ. ದೇಶಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು BCCIಗೆ ತನ್ನ ಆಟದ ಮೂಲಕವೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಆ ಆಟಗಾರ ಅಂತೀರಾ..? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ...

ರಣಜಿಯಲ್ಲಿ ಚೇತೇಶ್ವರ್ ಪೂಜಾರ ಅಬ್ಬರ..!

ಯೆಸ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗಿದ್ರು. ಒಂದಿಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ್ಯಾರು ಮಿಂಚಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗಿದ್ದೇ, ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಪೂಜಾರ..! ಪೂಜಾರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಪಡೆ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದ್ವು. ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು ಪೂಜಾರ ಪರ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ರು.

The moment when Cheteshwar Pujara completed his 200...!!!



- What a way to kick off 2024 Ranji Trophy season.pic.twitter.com/cS8z9l983C