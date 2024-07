2ನೇ ಟಿ20: ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಸೂಪರ್‌ ಸೆಂಚುರಿಗೆ ನಡುಗಿದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ

ಹರಾರೆ: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸೋಲಿನ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡ ಈಗ ಪುಟಿದೆದ್ದಿದೆ. ತಾನೇಕೆ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ 2ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.

ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾರ ಸ್ಫೋಟಕ ಸೆಂಚುರಿ, ಋತುರಾಜ್‌ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್‌ ಹಾಗೂ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್‌ರ ಆರ್ಭಟ, ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಪಡೆ 100 ರನ್‌ ಗೆಲುವು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಭಾರತ 1-1 ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿತು.

ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬರೋಬ್ಬರಿ 234 ರನ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 2 ವಿಕೆಟ್‌. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಆತಿಥೇಯ ತಂಡವನ್ನು 18.4 ಓವರಲ್ಲಿ 134 ರನ್‌ಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಮಾಡಿ ಬೃಹತ್‌ ಗೆಲುವನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡರು.

ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಆಡಿದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೋಲು!

ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲೇ ಇನೊಸೆಂಟ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕಿತ್ತ ಮುಕೇಶ್‌ ಭಾರತದ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಬಳಿಕ 2.5 ಓವರಲ್ಲಿ 40 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ದಿಢೀರ್‌ ಕುಸಿತಕ್ಕೊಳಗಾಯಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ಯಾವೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗೂ ಕ್ರೀಸ್‌ ಕಚ್ಚಿ ನಿಲ್ಲಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ವೆಸ್ಲಿ ಮಧೆವೆರೆ(43 ರನ್‌) ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಹೋರಾಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೂ ಭಾರತ ನೀಡಿದ್ದ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೂ ತಂಡವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮುಕೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌, ಆವೇಶ್‌ ಖಾನ್‌ ತಲಾ 3, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್‌, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ ಸುಂದರ್‌ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಿತ್ತರು.

For his maiden 💯 in his second T20I, Abhishek Sharma receives the Player of the Match 🏆#TeamIndia win by 100 runs and level the series 1️⃣ - 1️⃣



