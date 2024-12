ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಡೇ ಹೀರೋ: ಅಪ್ಪನ ಪ್ರತಿ ಬೆವರಿನ ಹನಿಗೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತಂದ ನಿತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ!

- ನವೀನ್ ಕೊಡಸೆ, ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣನ್ಯೂಸ್

'ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಆತನ ಮನೆಯ ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದಾದರೂ ಟ್ರೋಫಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಆತನ ಕನಸು. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ ನಾವಿರೋದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೆಂದರಲ್ಲಿ ಮೊಳೆ ಹೊಡೆದು ಫೋಟೋ ನೇತಾಕಲು ಆಗಲ್ಲ' ಇದು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಡೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಭಾರತದ ಮಾನ ಕಾಪಾಡಿದ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಮುತ್ಯಾಲ ರೆಡ್ಡಿಯ ಮನದಾಳದ ಮಾತು.

ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎನ್ನುವ ಅಪ್ಪಟ ದೇಶಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಜನಿಸಿದ್ದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕಡಲತಡಿಯ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ. ತಂದೆ ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್ ಜಿಂಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿ. 5ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಹಿಡಿದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲಾರಂಭಿಸಿದ ನಿತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜಿಂಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ಗಳ ಆಟ ನೋಡಲು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟ. ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮಗನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಗಮನಿಸಿದ ತಂದೆ ಮುತ್ಯಾಲ ರೆಡ್ಡಿ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಯೇ ತೀರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭೀಷ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು. 'ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯೇ ಹಾಗೆ, ಖರ್ಚನೆಲ್ಲಾ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿರುಪಾಯಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ರೆ ಒಂದು ರುಪಾಯಿ ಉಳಿಯದಂಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ' ಎನ್ನುವ ಲಕ್ಕಿ ಬಾಸ್ಕರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಡೈಲಾಗ್‌ನಂತೆ ಮಗನನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ತಂದೆ ಮುತ್ಯಾಲ ರೆಡ್ಡಿ ಯಾವ ಹಂತದ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ತಯಾರಾಗಿಬಿಟ್ಟರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಉದಯಪುರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಜಿಂಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಇತ್ತು.

ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಡೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಪತ್ಬಾಂಧವರಾದ ನಿತೀಶ್‌-ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌!

'ನಾನು ಹನ್ನೆರಡೋ ಹದಿಮೂರೋ ವರ್ಷದವನಿರಬೇಕು. ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಬಿಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಅವರು ಉದಯಪುರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಆಳ-ಅಗಲವನ್ನು ಅನಾಲೈಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಾಜಕೀಯ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದೇನೋ ಎಂದು ಹೆದರಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಲದೆಂಬಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಕರೆಲ್ಲಾ ಈತನಿಗೆಲ್ಲೋ ಹುಚ್ಚು. ಮಗನನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಟೀಕೆಗಳು ಬಂದರೂ ಕೇಳಿಯೂ ಕೇಳದಂತೆ ಇದ್ದು ಮಗನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಕರವಾಗಿಸಲು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಬದುಕನ್ನೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯೆಂದರೆ ಅದು ನನ್ನಪ್ಪ ಎಂದು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದರು.

Take a bow, Nitish Reddy! What a gritty debut century!!! Your innings was pure class, but I bet the proudest smile today belongs to your dad.



Here’s to many more centuries and to keeping that Reddy fire alive.



P.S. - Your dad might need a bigger trophy shelf soon pic.twitter.com/I56yC2QsOw