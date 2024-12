8 ಗಂಟೆ ಕಳೆದರೆ ಪತ್ನಿ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ರಾ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ?

ನವದೆಹಲಿ(ಡಿ.30) ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ವಾರದಲ್ಲಿ 70 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದ ಹೇಳಿಕೆ ಬಳಿಕ ಹಲವು ಬಾರಿ ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. 70 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಕುಟುಂಬ, ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಾದ ಒಂದಡೆಯಾದರೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅನ್ನೋ ವಾದ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ. ಈ ವಾದ ವಿವಾದ, ಚರ್ಚೆ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ 8 ಗಂಟೆ ಕಳೆದರೂ ಪತ್ನಿ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಮಾತುಗಳು ಇದೀಗ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ಕುರಿತು IANS ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಹಾಸ್ಯ ಭರಿತ ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿತ್ತು. ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಬದುಕು ಹಾಗೂ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಜೊತೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಅವರವರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಎಂದು ಅದಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಕಳೆಯುತೇನೆ ಎಂದರೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ, ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು 8 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಕಳೆದು ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ 8 ಗಂಟೆ ಕಳೆದರೂ ಪತ್ನಿ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದ ಘಟನೆಗಳಿವೆ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಎಂದು ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ನಡುವೆ ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೀವು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅವಲಂಬಿಗಳು, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಕಲೆಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಕಳೆಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Watch: Adani Group Chairman Gautam Adani on work-life balance says, "If you enjoy what you do, then you have a work-life balance. Your work-life balance should not be imposed on me, and my work-life balance shouldn't be imposed on you. One must look that they atleast spend four… pic.twitter.com/Wu7Od0gz6p

— IANS (@ians_india) December 26, 2024

ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ವಾರದಲ್ಲಿ 70 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಭಾರಿ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣಾಗಿದ್ದರು.ನಾನು 85ರಿಂದ 90 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗಿನ ಯುವ ಸಮೂಹ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 70 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಸಿಇಒ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಹಲವು ಪ್ರಮುಖರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವರ್ಗ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಭಾರಿ ವಿರೋಧಿಸಿತ್ತು. ಜೀತದಾಳು ರೀತಿ ವಾರವಿಡೀ ದುಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲಡೆ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು.

70 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದರೆ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲಸವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನವಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಮಾತಿಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಮಾತುಗಳು ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಮ್ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

