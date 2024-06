ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲಾ ಇನ್ನಿಲ್ಲ, ಮುದ್ದಿನ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರ ವಿದಾಯ!

ಕಾಲಾ ಬೆಕ್ಕು ಮಾಡಿದ ಮೋಡಿಗೆ ಜಗತ್ತೆ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿತ್ತು. ಐ ಗೋ ಮಿಯಾಂವ್ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಾಲಾ ಹಾಡಿದ ಹಾಡು ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಕಾಲಾ ಬೆಕ್ಕು ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ. 12 ವರ್ಷದ ಕಾಲಾ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುದ್ದಾಗಿ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದ್ದ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿಪ್ ಕಾಲಾ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಎಜಿಜಬೆತ್ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿದ ಕಾಲಾ ಬೆಕ್ಕು ಹಾಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಿಯಾಂವ್ ಮಿಯಾಂವ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು. ಹೀಗಿರುವಾಗಿ ಐ ಗೋ ಮಿಯಾಂವ್ ಹಾಡನ್ನು ಕಾಲಾ ಬೆಕ್ಕು ಹಾಡಿತ್ತು. ಇದು ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದಾಗ ಎಲಿಜಬೆತ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಚಲ್ಲಾಟ, ಇಲಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಜಾಲ ಚೇಷ್ಟೆಗೆ 11 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟ!

ಕಾಲಾ ಬೆಕ್ಕಿನ ಐ ಗೋ ಮಿಯಾಂವ್, ಗೋ ಮಿಯಾಂವ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹಾಡು ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಹಾಡಿನ ಸಾಲನ್ನು ತನ್ನದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಕಾಲಾ ದಿನ ಬೆಳಗಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಾಲಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಶುಭಹಾರೈಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.

rest in peace Cala, the cat (the one in that viral tiktok, I go mow song) I hope you’re chasing balls on the rainbow bridge with all of your new friends. thanks for bringing so much light to the world with your beautiful singing. I love you (guys seriously I’m v upset🩷) pic.twitter.com/fO5FbWO5la