ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುವ ಸೂರ್ಯನೂ ನಗುವ... ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ನಾಸಾ

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಸೂರ್ಯ ನಗುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣನೆಯಷ್ಟೇ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೂರ್ಯ ನಕ್ಕರೂ ನೋಡಲಾಗದು ಬಿಡಿ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಸೂರ್ಯ ನಗುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಕಷ್ಟವೇ. ಆದರೆ ನಾಸಾದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಗುವ ಸೂರ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು ಅಮೆರಿಕಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ ಸೂರ್ಯನ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ನಗುವಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಸಾ(NASA), ಇಸ್ರೋ(ISRO) ಮುಂತಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (Space Center) ಆಗಾಗ ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯದ ಹಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ, ಮಂಗಳನ ಅಂಗಳದ ಹಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಾಸಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಫೋಟೋ ಸೂರ್ಯನೂ ನಗುತ್ತಾನ ಎಂದು ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ. ನಾಸಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ (Social Media) ನೆಟ್ಟಿಗರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Sun is smiling down on us (ಸೂರ್ಯ ಕೆಳಗಿರುವ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುವನು) ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನುಡುಗಟ್ಟನ್ನು ನಿಜ ಮಾಡುವಂತಿದೆ ಈ ಫೋಟೋ ಎಂದು ಹಲವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಚೀಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಇಂದು, ನಾಸಾದ ಸೌರ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯವು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದೆ. ನೇರಳಾತೀತ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ, ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲಿನ ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಕರೋನಲ್ ರಂಧ್ರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವು ವೇಗದ ಸೌರ ಮಾರುತವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ಈ ಫೋಟೋ ಟ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.



