ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಮಗು ಹೊತ್ಯೊಯ್ದ ಕೋತಿ, ಕಂದನ ಉಳಿಸಲು ಪೋಷಕರ ಹೋರಾಟ ವಿಡಿಯೋ!

ಬೀದಿ ನಾಯಿ ದಾಳಿ, ಕೋತಿ ದಾಳಿ, ಹಸು ದಾಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದಾಳಿಗಳಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಹಾಗೂ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕಾಡಿನ ಕೋತಿಯೊಂದು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕೋತಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಭಯದಿಂದ ಓಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಳುತ್ತಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ಕೋತಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಮಗುವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ತುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೋಷಕರು ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೂ ಕೋತಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡದೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವಂತಿದೆ.

ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಆಡವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಮರದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿತ್ತು. ಇತ್ತ ಇತರ ಮಕ್ಕಳು ಮಗುವನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದು ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತ ಪೊಷಕರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಳಿತು ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗನಹರಿಸಲು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಕೋತಿಯೊಂದು ನೇರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.

ಕೋತಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಯಭೀತಗೊಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಓಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಕೋತಿ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ಮಗುವಿನ ಅಳುವ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೋಷಕರು ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೋತಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ.

Monkey tries to take baby with him. pic.twitter.com/mspoVUDm5o