ಜಗತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ: ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!

ಯುಎಸ್‌ (ಫೆ. 20): ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎನ್‌ಬಿಸಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವು ವಿಭಿನ್ನ ರೋಗಕಾರಕದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರೋನವೈರಸ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಗೇಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್, ಕೋವಿಡ್ 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ಕೊನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗತಿಕ ರೋಗ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ ಮೇ 3 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ. "How to Prevent the Next Pandemic" (ಮುಂದಿನ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಯುವುದು) ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೇಟ್ಸ್ ಕಳೆದ ವಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಅಪಾಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ: ಲಸಿಕೆಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೋವಡ್‌ 19ರಿಂದ ತೀವ್ರವಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೇಟ್ಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರದ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು 'ಗೇಟ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್' ಬ್ಲಾಗ್ ಮೂಲಕ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗೇಟ್ಸ್ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗಿನ ಬಿಲ್ & ಮೆಲಿಂಡಾ ಗೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬಡತನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.

"ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ರೋಗಕಾರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಗೇಟ್ಸ್‌ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ತೀವ್ರವಾದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜು ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳು ಈಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಗೇಟ್ಸ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

2022 ರ ಮಧ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 70 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಗುರಿ "ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಗೇಟ್ಸ್‌ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆಯ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಆಶಾವಾದಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸರಿಸುಮಾರು 61 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ಕನಿಷ್ಟ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್‌ 19 ಲಸಿಕೆ ಡೋಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವಾರ "ಕೋವಿಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಂಕಟವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ - ನಾನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿದ ಶಾಲೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಾಗಿದಾಗ: ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ಆದರೆ ಯೋಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ: ನಾವು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ,," ಎಂದು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್‌ ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. .

ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠಗಳು: ಬಿಲ್‌ ಗೇಟ್ಸ್‌ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕವು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮತ್ತು ರೋಗಕಾರಕಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಲಸಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆಯು ಪಿತೂರಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಜನವರಿ 2021 ರಲ್ಲಿ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಗೇಸ್ ಮುಂದಿನ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಗೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿವಾರಿಸಿಲು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ $ 2 ಶತಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಹಣವು ಸಬ್-ಸಹಾರನ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿವೆನ್ಶನ್‌ನಂತಹ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ ಲಸಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.