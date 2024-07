ಪತ್ನಿ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಲು ಹೋದ ಬೈಡೆನ್, ಓಡೋಡಿ ಬಂದ ಜಿಲ್!

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್(ಜು.19) ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ವಯಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಹಲವು ಟೀಕೆಗಳು, ಮೀಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಲ್‌ಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಬೈಡೆನ್‌ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ, ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಹಳೇ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಬೈಡೆನ್ ಪಜೀತಿ ಸಿಲುಕಿದ ಘಟನೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಜಿಲ್ ಬೈಡೆನ್ ಎಂದು ಮುತ್ತಿಕ್ಕಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಬೈಡೆನ್ ಎದರು ನಿಂತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ತುಟಿಗೆ ತುಟಿ ತಾಗಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಇನ್ನೇನು ಅನಾಹುತ ನಡೆದೋ ಹೋಗಲಿದೆ ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಬೈಡನ್ ಪತ್ನಿ ಜಿಲ್ ಬೈಡನ್ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಮುತ್ತು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆಲ ಗಣ್ಯರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ನಿಂತಿದ್ದರು. ಇದು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಕಾರಣ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಕಡು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಯೂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಜಿಲ್ ಬೈಡನ್ ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಯೂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದೆ. ಎತ್ತರ ಕೂಡ ಒಂದೆ. ನೀಲಿ ಸ್ಯೂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಈ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಎಂದು ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಗೆ ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೈಡೆನ್ ಮುಖ ನೋಡಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

🔥🚨DEVELOPING: Joe Biden was spotted about to kiss another woman he appeared to have thought was his wife until Jill Biden stopped him. pic.twitter.com/4SJXSpfIvc