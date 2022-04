WhatsAppನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್‌ ಸೀನ್‌ ಹೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ, ಷರತ್ತು ಅನ್ವಯ...!

ಮೆಟಾ (Meta) ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ (Whatsapp) ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ "ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಡಿದದನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವ'' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಆಪ್ಷನ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಸಮುದಾಯಗಳು, ಎಮೋಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಚಾಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ WhatsApp ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ WABetaInfo ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ, 'ಬಗ್ಗೆ' ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು WhatsApp ನಲ್ಲಿ 'ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಡಿದ' ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲರ್ ಗೌಪ್ಯತೆ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಹೊರತರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. iOS 22.9.0.70 ಆವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ WhatsApp ಬೀಟಾಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಲಭ್ಯ ಇರಲಿದೆ.

ಸ್ಟೇಟಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ WhatsApp ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ 'ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಡಿದ (Last Seen)' ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ “ಗೌಪ್ಯತೆ” ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. "ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್" ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ "ಎಲ್ಲರೂ (Everyone)," "ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು (My Contacts)," "ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ (Nobody)," ಅಥವಾ "ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ...(My Contacts Except...)" ಈ ಆಪ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಡಿದದನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸದವರಿಗೆ ನೋಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ 'ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋಗಳು' ಮತ್ತು 'ಅಬೌಟ್' ಗಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಬೌಟ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಯಾರು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, WhatsApp ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಗುಂಪು-ಸಂಬಂಧಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದಿನ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, WhatsApp ಅದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸಮುದಾಯಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು WhatsApp ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗುಂಪು ಚಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಬಹು ಗುಂಪುಗಳ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಮುದಾಯ (Whatsapp Communities)ಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಓದುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ.

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಮುದಾಯಗಳು ಜನರು "ತಮಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಲು" ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಸುತ್ತ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು WhatsApp ನಂಬುತ್ತದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಮುದಾಯಗಳು ಹಲವಾರು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುಂಪು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಎಲ್ಲಾ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ.

ಮೆಟಾ ಒಡೆತನದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸದ್ಯ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮೆಸೆಜಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನೀಡುವ ಆಪ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಎಂಬುದು ಈಗ ಕೇವಲ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸುವ ಆಪ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಬಹುಪಯೋಗಿ ಆಪ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಫೀಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.