ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಬಳಕೆದಾರರು ಪೇಪಾಲ್ (PayPal), ಗ್ರಾಮರ್ಲೀ (Grammarly) ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ (WhatsApp)ಗಳಂಥ ನಂತಹ ಆಪ್ಗಳನ್ನು ಇಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲ ಬೇರು ಈಗ ರಷ್ಯಾ(Russia) ದ ದಾಳಿಯಿಂದ ನಲುಗಿರುವ ಉಕ್ರೇನ್ (Ukraine) ನಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅಂದರೆ, ಉಕ್ರೇನ್ ಜನರು ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಉಕ್ರೇನಿಯರು ಇದೀಗ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಲುಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ವಾಟ್ಸಾಪ್

ನಾವು ಇಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಉಕ್ರೇನ್ ವಲಸಿಗ. ಜಾನ್ ಕೌಮ್ (Jan Koum) ಎಂಬಾತ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದೇ ಈತನೇ. ಜಾನ್ ಕೌಮ್ ಅವರು 1976 ರಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟೀವ್ ಬಳಿಯ ಯಹೂದಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ, ಇದೇ ಪ್ರದೇಸದಲ್ಲಿ ಈಗ ರಷ್ಯಾ ಸೇನೆಯು ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅನ್ನು ಸಹ-ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಇದನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ 2014 ರಲ್ಲಿ 19.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

ಗ್ರಾಮರ್ಲೀ

ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನುಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಮರ್ಲೀ (Grammarly) ಎಂಬ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಮೂವರು ಉಕ್ರೇನಿಯರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಿಟ್ವಿನ್ (Max Lytvyn), ಅಲೆಕ್ಸ್ ಶೆವ್ಚೆಂಕೊ (Alex Shevchenko) ಮತ್ತು ಡಿಮಿಟ್ರೋ ಲೈಡರ್ (Dmytro Lider) ಈ ಮೂವರು ಸೇರಿ ಇದೀಗ 13 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಗ್ರಾಮರ್ಲೀ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮರ್ಲೀ ಆ್ಯಪ್, ಜನರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ದ ಮತ್ತು ದೋಷ-ಮುಕ್ತ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಲು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ ಇನ್ನೂ ಕೈವ್ (Kyiv) ನಲ್ಲಿದೆ.

ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಚಾಟ್

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಪ್ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವುದು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ (Snapchat). ಆಪ್ ಅನ್ನು ಒಡೆಸ್ಸಾ (Odessa)ದಲ್ಲಿರುವ ಲುಕ್ಸೆರಿ (Looksery) ಎಂಬ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಮರೆಮಾಚುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಯೂರಿ ಮೊನಾಸ್ಟೈರ್ಶಿನ್ (Yuri Monastyrshin) ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ (USA) ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಕೈವ್ ಮತ್ತು ಝಪೋರಿಝಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಪೇಪಾಲ್

ಉಕ್ರೇನಿಯನ್-ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಿಲಿಯನ್ ರಾಫೈಲೋವಿಚ್ "ಮ್ಯಾಕ್ಸ್" ಲೆವ್ಚಿನ್ (Maksymilian Rafialovych) ಪೇಪಾಲ್ (Paypal) ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ-ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಪಾವತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಲೆವ್ಚಿನ್ ಯೆಲ್ಪ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ ಯು ಫಾರ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ (Thank You For Smoking) ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಿವ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಯಾಕ್ಪಾವ್, ಕ್ಲೀನ್ಮೈಮ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ, ಇದು ಆಲ್-ಇನ್-ಒನ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಟೆರಾಬೈಟ್ಗಳ ಅನಗತ್ಯ ಕಸ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈವೇರ್ ಅನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. McPaw ದೇಶದ ಆಕ್ರಮಣದ ನಂತರ, "ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ದೋಷರಹಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ನಾವು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರಕುಗಳ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.