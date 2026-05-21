ಕಾಲರ್-ಕಫ್ ಮೇಲಿನ ಕಲೆ ತೆಗೆಯಲು, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾಗೆ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ದಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಕಲೆಯಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 15 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಂತರ, ಮೃದುವಾದ ಬ್ರಶ್ನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್ ಕಲೆ, ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ. ಹತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕಾಲರ್ ಮತ್ತು ಕಫ್ಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ.
ಶರ್ಟ್ ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು, ಕಾಲರ್ ಮತ್ತು ಕಫ್ ಮೇಲೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಕೊಳೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕಲೆಯಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ. ಈ ವಿಧಾನವು ಹಗುರವಾದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತ. ಇದನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ.
ಕಾಲರ್ ಮತ್ತು ಕಫ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬ್ರಶ್ ಬದಲು ಮೃದುವಾದ ಬ್ರಶ್ ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯ ಎಳೆಗಳು ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಮಾಸುವ ಅಪಾಯವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
