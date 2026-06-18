ಪೀಸ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಗಿಡವು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ಎರಡರಲ್ಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಸ್ಪೈಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಒಮ್ಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ನಂತರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆರೈಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಆರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಂಬೂವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಫಿಲೋಡೆಂಡ್ರಾನ್ ಬಹಳ ಕಾಲದವರೆಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡವಾಗಿದೆ. ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು.
ಚೈನೀಸ್ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಗಿಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದು ನೋಡಲು ಕೂಡಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಏರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡವಾಗಿದೆ.
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