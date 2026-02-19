ಈ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ!

ಈ ಎಲೆಗಳ ಸೇವನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯುವಕರಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ಮರದ ಎಲೆ ಸೇವನೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಿಳ್ಯದೆಲೆಗಳು ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಈ ಎರಡೂ ಎಲೆಗಳು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ನಿವಾರಿಸುತ್ತವೆ.
ಕರಿಬೇವು ಸೇವನೆ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಜೀವಸತ್ವ ಮತ್ತ ಖನಿಜಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ವಯಸ್ಸಾಗೋದನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
