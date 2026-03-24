ಪದೇ ಪದೇ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತಾ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳು ಹೀಗಿವೆ

ನಿಮಗೆ ಆಗಾಗ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಆ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

health-life Mar 24 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Getty
ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮೇಲಿನ ಬಯಕೆ

ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒತ್ತಡದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿನ್ನುವ ಆಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆಯೇ ಕಾರಣ

ಜನರು ಪದೇ ಪದೇ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆ.

ಕೋಕೋದಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ

ಕೋಕೋದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಖನಿಜವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಸುಮಾರು 300 ಜೀವರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ನರಗಳ ಕಾರ್ಯ, ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ

ನರಗಳ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಇದನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.

ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ

ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಗೆ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಸೆರೊಟೋನಿನ್ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ

ಪ್ರೀಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (PMS) ಮತ್ತು ಪೆರಿಮೆನೋಪಾಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸೆರೊಟೋನಿನ್ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.

ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದ ಅಸ್ಥಿರತೆ

ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಬಯಕೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿ, ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ.

