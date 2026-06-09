ಹಲ್ಲುಗಳ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಮುಜುಗರ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವೆ 7 ಸುಲಭ ಟಿಪ್ಸ್.
ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಗಾಗ ಹಲ್ಲುಜ್ಜಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಹಲ್ಲಿನ ಎನಾಮೆಲ್ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿದರೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಹೊಳಪಾಗುತ್ತವೆ. ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ.
ಹಲ್ಲುಗಳ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಉಪ್ಪು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವಾಗ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಉಜ್ಜಿ ನೋಡಿ.
ಆಯಿಲ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನ. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ ನಂತರ ಉಗುಳಿ.
ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಳಪಾಗಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಫ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಪದರ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಪಾಚಿಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ಹಲ್ಲುಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಲು ಟೀ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
Papaya Benefits: ರಾತ್ರಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳೋದೇನು?
ನಿಮಗೆ ಯೌವ್ವನ, ಫಿಟ್ ಬಾಡಿ ಬೇಕಾ? ಅನಾನಸ್ ಹಣ್ಣನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಿ!
ರೇಷ್ಮೆಯಂತಹ ನುಣುಪಾದ ಕೂದಲು ಬೇಕಾ? ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲ, ತೆಂಗಿನ ಹಾಲನ್ನು ಬಳಸಿ!
Coconut Water: ದಿನವೂ ಎಳನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಸಿಗುವ 5 ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವು!