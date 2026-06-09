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ಹಳದಿ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿಸಲು 7 ಸುಲಭ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು!

ಹಲ್ಲುಗಳ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಮುಜುಗರ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವೆ 7 ಸುಲಭ ಟಿಪ್ಸ್.

health-life Jun 08 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:fb
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ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ

ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಗಾಗ ಹಲ್ಲುಜ್ಜಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಹಲ್ಲಿನ ಎನಾಮೆಲ್‌ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.

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ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು, ನಿಂಬೆರಸ

ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿದರೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಹೊಳಪಾಗುತ್ತವೆ. ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ.

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ಉಪ್ಪು

ಹಲ್ಲುಗಳ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಉಪ್ಪು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವಾಗ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಉಜ್ಜಿ ನೋಡಿ.

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ಆಯಿಲ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್

ಆಯಿಲ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನ. ಒಂದು ಟೇಬಲ್‌ಸ್ಪೂನ್ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ ನಂತರ ಉಗುಳಿ.

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ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ

ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಳಪಾಗಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಫ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ

ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಫ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಪದರ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಪಾಚಿಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

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ಟೀ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ ನಂತರ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ

ಹಲ್ಲುಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಲು ಟೀ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

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