ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬುದು ಒಂದು ಸುಂದರ ಭಾವನೆ. ಆ ಸುಂದರ ಅನುಭೂತಿ ಹುಟ್ಟಲು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಜಾಗ, ಜಾತಿ, ಅಂತಸ್ತು ಯಾವುದೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಗುಣ, ನಡವಳಿಕೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇಷ್ಟವಾಗಿಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲೊಂದು ಸುಂದರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಆಲಪ್ಪುಳದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್‌ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಆಲಪ್ಪುಳದ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾತಾಗಿದೆ. ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅಸಾಮಾನ್ಯವೇನಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದೇ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೇರಳ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇರಳ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್‌ ನಿರ್ವಾಹಕ-ಮಹಿಳಾ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ರೀತಿ

ಗಿರಿ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಅವರು ನಡೆಸುವ ಬಸ್‌ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ. ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (Music), ವರ್ಣರಂಜಿತ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಲಪ್ಪುಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಪಾಡ್ ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಡಿಪೋದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು, ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಈ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲವೂ ಜಾರಿಯಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ವಲ್ಲಿಕಾಡನ್ ಎಂಬವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ನ ಸುಂದರ ನೋಟವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

Loveಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲವೆಂತಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಗೀತಿ ಹೀಗೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ?

ದಂಪತಿಗಳು (Couple) ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವ್ಲಾಗರ್‌ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ಸಂಗೀತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ತುರ್ತು ಸ್ವಿಚ್‌ಗಳು, ಗೊಂಬೆಗಳು, ಅಲಂಕಾರಗಳು, ಎಲ್‌ಇಡಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಏರ್ ಫ್ರೆಶ್‌ನರ್‌ಗಳಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

22 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಿರಿ-ತಾರಾ ಜೋಡಿ

ದಂಪತಿಗಳು ಈಗ ಹರಿಪಾದ ಡಿಪೋದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೆಲಸವು ಪ್ರತಿದಿನ 5:30 AM ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅವರು ತಯಾರಿಗಾಗಿ 2 AM ಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು 1.15 AM ಕ್ಕೆ ಎದ್ದೇಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು 2 AM ಗೆ ಡಿಪೋವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಗಿರಿ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವು 5.50 AM ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಾರಾ ಹೇಳಿದರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೂ 22 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಗಿರಿ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ (Love)ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅವರ ಮದುವೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಗಿರಿ 2007 ರಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು ಮತ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತಾರಾ ಸಹ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. ಆ ನಂತರದಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೇರಳ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.