ಒಂದು ರೈಲು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆಗುವ ವೆಚ್ಚ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

What is the cost of train to Build in India ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇಯು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರೈಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜನರಲ್ ಕೋಚ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವರೆಗೆ, ಈ ಲೇಖನವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರೈಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.