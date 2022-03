UPI Tap to Pay: ಗೂಗಲ್‌ ಪೇ ಹೊಸ ಫೀಚರ್:‌ ಹಣ ಪಾವತಿ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ!

Google Pay Tap to Pay for UPI: ಪೈನ್‌ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ (Pine Labs) ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು Tap to Pay ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಗೂಗಲ್‌ ಪೇ ಬುಧವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಹತ್ತಿರದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್-ಆಫ್-ಸೇಲ್ (PoS) ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಎನ್‌ಎಫ್‌ಸಿ‌ (NFC) ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯುಪಿಐ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟ್ಯಾಪ್-ಟು-ಪೇ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗಾಗಿ, ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಪೈನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ PoS ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಎನ್‌ಎಫ್‌ಸಿ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಧನಗಳು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈಗ ಫ್ಯೂಚರ್ ರೀಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್‌ಬಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.

ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಯುಪಿಐನಿಂದ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲುTap to Pay ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಫೋನನ್ನು PoS ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಯುಪಿಐ ಪಿನ್‌ನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಿಂದ ಪಾವತಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಯುಪಿಐ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಎಫ್‌ಸಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಪಲ್‌ ಪೇ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಎನ್‌ಎಫ್‌ಸಿ ಆಧಾರಿತ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಆಪಲ್ ಅನುಮತಿಸದ ಕಾರಣ ಈ ಕಾರ್ಯವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.

ಕ್ಯೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಲಭ: "ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಲು Tap to Pay ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುವ ರಿಟೇಲ್ ಔಟ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ, ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಬದಲಾಗಿ POSನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕ್ಯೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ " ಎಂದು ಗೂಗಲ್‌ ಪೇ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಸರ್ ಇನಷಿಯೇಟಿವ್‌, ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸಜಿತ್ ಶಿವಾನಂದನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪೇಟಿಎಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮಸಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಎಫ್‌ಸಿ ಆಧಾರಿತ ಟ್ಯಾಪ್-ಟು-ಪೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿವೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅನುಭವವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್‌ ಪೇ ಈ ಕ್ರಮವು Tap to Pay ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಬಹುದು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಗೂಗಲ್‌ ಪೇ ನಂ.1: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್‌ ಪೇ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (NPCI)ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 2.91 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 152.40 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಫೋನ್‌ ಪೇ ಆದಾಗ್ಯೂ ಯುಪಿಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ರೂ. 4.07 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 212.02 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡೆಸಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 8.31 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 461 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ 8.26 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ರೂ. 452.74 ಕೋಟಿ ವಹಿಟಾಗಳಿಗೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಎನ್‌ಪಿಸಿಐ ಅಂಕಿಅಂಶ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವೇಗವಾದ ಪಾವತಿ ಅನುಭವ: NPCI ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮತ್ತು ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಳಿನ್ ಬನ್ಸಾಲ್ ಅವರು ಯುಪಿಐ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಟು ಪೇಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಯುಪಿಐಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಳವಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮತ್ತು ಪೈನ್ ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳೊಂದಿಗಿನ ಈ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯು ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚುರುಕಾದ ಮತ್ತು ವೇಗವಾದ ಪಾವತಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.