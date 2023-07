ಬೆಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ, ಗೂಗಲ್‌ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ದೆಹಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕ್ಲಾಸ್!

ಬೆಂಗಳೂರು(ಜು.22) ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವರು ಇಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿ, ಕೈತುಂಬ ವೇತನ ನೀಡುವ ನಗರ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆ, ಪರಂಪರೆ ಗೌರವಿಸಲು ಮರೆತವರಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವೆ. ಇದೀಗ ದೆಹಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕು ಎಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಗೂಗಲ್‌ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲು ಹೋದ ದೆಹಲಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಹಲವರು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಮಿಷಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ಐಐಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿರುವ ಅಮಿಷಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ಯೂಟ್ಯೋಬ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಗೂಗಲ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ಟ್ವಿಟರ್ ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಈ ವೇಳೆ ಬರವು ಜಾಹೀರಾತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅಮಿಷಾ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ಗೆ ಕನ್ನಡ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ತಂದಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಇನ್ನು ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ಶಿಕ್ಷಣ

ಈ ಕರಿತು ಅಮಿಷಾ ಪಟೇಲ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಗೂಗಲ್ ಗಮನಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಳು. ಪ್ರೀತಿಯ ಗೂಗಲ್, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕು ಎಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಗೂಗಲ್ ಗಮನಸೆಳೆಯಲು ಹೋದ ಅಮಿಷಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹಲವರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಲಿಲ್ಲ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಹಂಕಾರದ ಮಾತುಗಳು ಬೇರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಲು, ನೆಲಸಲ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯದೇ ಇದೀಗ ಕನ್ನಡ ಯಾಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ಮಾಡುವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬೇಡ. ಕರ್ನಾಟದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಜಾಹೀರಾತು ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾವ ಭಾಷೆಯ ಜಾಹೀರಾತು ಬರಬೇಕು? ಹಾಗಾದರೆ ಕನ್ನಡ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Dear Google, just because I stay in Bangalore, doesn't mean I'll understand ads in Kannada.

ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಗೊರಿದಮ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅಮಿಷಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಇದೀಗ ಭಾಷಾ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಮುಂದಿ ಅಮಿಷಾ ಪರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಬಹುತೇಕರು, ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯದ ನೀವು, ಬೆಂಗಳೂರಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೆಲೆಸಿರುವುದು ತಪ್ಪು, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿ: ಶಾಲೆ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ತಂಗಡಗಿ ಪತ್ರ

ಗೂಗಲ್ ಆಲ್ಗೊರಿದಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಅಥವಾ ಇತರ ವಿಷಗಳನ್ನು ಗೂಗಲ್ ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್, ಯ್ಯಟ್ಯೂಬ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಾದರೆ ತೆಲುಗು, ಹೀಗೆ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷೆಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಗೂಗಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ವಿಷಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅಂತದ್ದೇ ವಿಷಗಳನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಅಮಿಷಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಗೊರಿದಮ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಹೋಗಿ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ.