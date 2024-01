ಪಾಟ್ನಾ: ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪೈಪೋಟಿ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಹರ್ಯಾಣ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ಪಾಟ್ನಾ ಪೈರೇಟ್ಸ್‌ ಆಕರ್ಷಕ ಗೆಲುವುಗಳ ಮೂಲಕ, ಪ್ಲೇ-ಆಫ್‌ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿವೆ. ಸೋಮವಾರ ಹರ್ಯಾಣ ತಂಡವು ಬೆಂಗಾಲ್‌ ವಾರಿಯರ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ 41-36 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ, ಪಾಟ್ನಾ 32-20ರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್‌ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು. ಹರ್ಯಾಣ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಪಾಟ್ನಾ 5ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ.

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್‌ ದೇಸಾಯಿ (11 ಅಂಕ) ಹಾಗೂ ಶಿವಂ (12 ಅಂಕ) ಅವರ ಸೂಪರ್‌ 10 ಸಾಹಸದಿಂದ ಹರ್ಯಾಣ, ಬೆಂಗಾಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಬಗ್ಗುಬಡಿಯಿತು. ಮಣೀಂದರ್‌ ಸಿಂಗ್‌ 13 ಅಂಕ ಕಲೆಹಾಕಿದರೂ, ಬೆಂಗಾಲನ್ನು ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

The #PKLSeason10 points table keeps getting more interesting with each passing day 🫣😅



This is where we stand after match 9️⃣6️⃣ 🤌#ProKabaddiLeague #ProKabaddi #PKL #HarSaansMeinKabaddi #HSvBEN #PATvGG pic.twitter.com/1ho9CvuyYc