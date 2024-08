ಮುಂಬೈ: ತಾರಾ ರೈಡರ್‌ ಸಚಿನ್‌ ತನ್ವಾರ್‌ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ 11ನೇ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ 11ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷದ ಸಚಿನ್‌ರನ್ನು ತಮಿಳ್‌ ತಲೈವಾಸ್‌ ತಂಡ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2.15 ಕೋಟಿ ರು. ನೀಡಿ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್‌ ತಂಡವು ತಾರಾ ರೈಡರ್‌ ಅಜಿಂಕ್ಯ ಪವಾರ್ ಅವರನ್ನು 1.10 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ನೀಡಿ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಡುಬ್ಕಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್‌ ಪ್ರದೀಪ್ ನರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು 70 ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್‌ ಪಾಲಾದರು. ಪ್ರದೀಪ್ ನರ್ವಾಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪವನ್‌ ಶೆರಾವತ್‌ರನ್ನು ತೆಲುಗು ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡ 2.6 ಕೋಟಿ ರು. ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿಯ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪವನ್‌ರನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಟೈಟಾನ್ಸ್‌ ತಂಡ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಟೈಟಾನ್ಸ್‌ ತಂಡ ಎಫ್‌ಬಿಎಂ(ಫೈನಲ್‌ ಬಿಡ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌) ಕಾರ್ಡ್‌ ಬಳಸಿ ತನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ₹1.725 ಕೋಟಿಗೆ ಬಿಕರಿಯಾದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಇರಾನ್‌ನ ತಾರಾ ಆಲ್ರೌಂಡರ್‌ ಮೊಹಮದ್‌ ರೆಜಾ ಶಾದ್ಲೂ 2.07 ಕೋಟಿ ರು.ಗೆ ಹರ್ಯಾಣ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್‌ ಪಾಲಾದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅವರನ್ನು ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟನ್‌ ತಂಡ ₹2.35 ಕೋಟಿ ರು. ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ತಂಡವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರೂ, ತಂಡ ಅವರನ್ನು ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟಿತ್ತು.

