ಮಗನ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ..!

ಮುಂಬೈ: ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಸದ್ಯ ಎರಡನೇ ಮಗ ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಹಾಗೂ ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನ ಜಿಯೋ ಕನ್ವೆಷನಲ್ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಹಾಗೂ ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅವರ ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜುಲೈ 12ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಜುಲೈ 14ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗಲೇ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಲೀಕರಾದ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ, ಮಗನ ಮದುವೆ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಹೌದು, ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾ ಹಬ್ಬ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಈ ಬಾರಿ ಜುಲೈ 26ರಿಂದ ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ. 2024ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಸಾರ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಒಡೆಯನದ ವೈಕಾಮ್18 ಸಂಸ್ಥೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಒಟ್ಟು 20 ಫೀಡ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬದಲಿಗೆ ಈತನನ್ನಾದರೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಮಾಡಿ: ಬಿಸಿಸಿಐ ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಟ ಗಂಭೀರ್..!

ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್:

JIOCINEMA WILL STREAM PARIS OLYMPICS FOR FREE...!!!!!



- First time in history, Olympic coverage will have a dedicated "India Feed" to follow India's events with 20 Concurrent feeds. 🤯 pic.twitter.com/sldvWapzfa