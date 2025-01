ಟೆನಿಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ನೋವಾಕ್ ಜೋಕೋವಿಚ್!

ಮೆಲ್ಬರ್ನ್: 24 ಗ್ರ್ಯಾನ್‌ಸ್ಲಾಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಒಡೆಯ, ಸರ್ಬಿಯಾದ ತಾರಾ ಟೆನಿಸಿಗ ನೋವಾಕ್ ಜೋಕೋವಿಚ್ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ 2ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾನ್‌ಸ್ಲಾಂ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದರು.

37 ವರ್ಷದ ಜೋಕೋ ಪೋರ್ಚುಗಲ್‌ನ 21 ವರ್ಷದ ಜೇಮ್ ಫಾರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 6-1, 6-7(4), 6-3, 6-2 ಸೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರ 430ನೇ ಗ್ರ್ಯಾನ್‌ಸ್ಲಾಂ ಪಂದ್ಯ. ಈ ಮೂಲಕ ಗರಿಷ್ಠ ಗ್ರ್ಯಾನ್‌ಸ್ಲಾಂ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ ಸಾಧಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್‌ರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಕ್ಕೇರಿದರು. ಸ್ಪಿಜರ್‌ಲೆಂಡ್‌ನ ಫೆಡರರ್429 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ಮಹಿಳಾ ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆ ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ 423 ಪಂದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

