ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ನೋಟ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವ ದೃಶ್ಯ

ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರದ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳ ಮೈ ಜುಮ್ ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರ ಏರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳ ಕನಸು. ಆದರೆ, ಅದು ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಎಂತಹ ತರಬೇತಿ ಇದ್ದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಸಹಾಯ, ಹಣಕಾಸು ಬೆಂಬಲವಿದ್ದರೂ ಎವರೆಸ್ಟ್ ತನ್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಗೌರೀಶಂಕರ ಶಿಖರವೆಂದು ಭಾರತೀಯರಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ನೇಪಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೆಸರು ಚೊಮೊಲುಂಗ್ಮ. ಆದರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸರ್ವೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದ ಜಾರ್ಜ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದರ ಎತ್ತರವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಳೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈತನ ಹೆಸರೇ ಈ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಖಾಯಮ್ಮಾಯಿತು. ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಹಿಮಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯರ ಪ್ರೀತಿ ಅಪಾರ. ಹಿಮಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು, ಶಿವನ ಸ್ಥಾನವೆಂದೂ, ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವೆನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಭಾವನೆಯಿದೆ. ಇಂತಹ ಶಿಖರವನ್ನೇರುವುದು ಎಲ್ಲ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳ ಕನಸಾಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲ.

ಈ ಆಧುನಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ (Mount Everest) ಪರ್ವತ (Mountain) ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನಾದರೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ, ಈ ಪರ್ವತದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದ ವೀಡಿಯೋವೊಂದು ಮೈನವಿರೇಳಿಸಿದೆ. ಹಿಮದಿಂದ (Ice) ಆವೃತವಾದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು (Mountaineers) ನಿಂತಿರುವುದು, ಸುತ್ತಲೂ ಆಳವಾದ ಕಂದರಗಳು (Deep) ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ, ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರದ ತುತ್ತತುದಿಯ ಭಾಗ ಕೆಲವೇ ಅಡಿಗಳಷ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಈ ವೀಡಿಯೋದಿಂದ (Video) ಮೂಡುತ್ತದೆ.

ಎವರೆಸ್ಟ್ ಕಡಿದಾದ ತುದಿ

ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ (Social Media) ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಸ್ಟರಿಇನ್ ಮೀಮ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಖಾತೆಯಿಂದ ಶೇರ್ ಆಗಿರುವ ವೀಡಿಯೋ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರದ ಕಡಿದಾದ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಊಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಚೂಪಾದ (Sharp) ತುದಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಏರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವ ಬೆರಗನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. “ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ತುದಿಯಿಂದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮರಾ (Camera) ನೋಟ’ ಎನ್ನುವ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಹೊಂದಿರುವ ವೀಡಿಯೋ ಈಗಾಗಲೇ 35 ಮಿಲಿಯನ್ ಗೂ ಅಧಿಕ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. 2.20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನ ಲೈಕ್ (Like) ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂತಹ ಮಹತ್ವದ (Important) ಸ್ಥಾನವಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಿಖರವಾಗಿರುವ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏರುವುದು ನುರಿತ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳಿಗೂ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

This is a 360° camera view from the top of Mt. Everest pic.twitter.com/trboDIIXI5