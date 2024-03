Life Skill: ಮುಳ್ಳುಹಂದಿಯನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?

ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒಡನಾಡಬೇಕಾದ ಹಲವರು ಭಲೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕುಟುಂಬದವರೇ ನಮಗೆ ಸದಾ ಅಸಹನೆ ಉಂಟುಮಾಡುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುವವನು, ಹೆಂಡತಿ ಪೀಡಿಸುವವಳು, ಮಗ ಉಂಡಾಡಿ, ಮಗಳು ಕಿರಿಕ್‌ ಪಾರ್ಟಿ- ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಶಾಂತಿಯನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು, ಈ ಮುಳ್ಳುಹಂದಿಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಚಂದದಿಂದ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಬ್ಬಿ ಜೋಫ್ ಎಲ್ಲಿಸ್ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯ, ಲೇಖಕ "ಹೌ ಟು ಹಗ್‌ ಪೋರ್ಕ್ಯುಪೈನ್" ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ʼHow to Hug a Porcupine: Easy Ways to Love the Difficult People in Your Lifeʼ ಎಂಬುದು ಇದರ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು. ಕಷ್ಟಕರ ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಏಗುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ತಿರುಳು. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ತಿರುಳನ್ನು ಏಳು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಆ ಸೂತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

1) ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ: ಕಷ್ಟಕರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಳನೋಟವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

2) ನಿಮ್ಮ ಜಗಳಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಶಮನಗೊಳಿಸಿ: ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅನಗತ್ಯ ಮುಖಾಮುಖಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

3) ದಯೆ (Sympothy) ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ (Respect) ಸಂವಹಿಸಿ: ಕಷ್ಟಕರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ, ದಯೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಸಂವಹನ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕಠಿಣ ಅಥವಾ ಮುಖಾಮುಖಿಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಬದಲಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಪದಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು.

4) ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಮನಶ್ಶಾಂತಿ (Peace of Mind) ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಕಲಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಆದರೆ ಜೋರಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ. ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

5) ಪರಿಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ, ದೂಷಿಸಬೇಡಿ (Don't Blame): ತಪ್ಪು ಯಾರೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಾದಿಸುವ ಬದಲು, ಕಷ್ಟಕರ ಜನರು ನೀಡುವ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಕ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು. ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಆಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ.

6) ಸ್ವಯಂ ಕಾಳಜಿ (Self Care) ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ: ಕಷ್ಟದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟಕರ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಯಂ-ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸಹಾನುಭೂತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ವ್ಯಾಯಾಮ, ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

7) ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಬೆಂಬಲ (Support) ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ: ಕಷ್ಟಕರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತು, ಚಿಕಿತ್ಸಕರಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇವೆಲ್ಲ ಇರಲಿ. ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇವರನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

