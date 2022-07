NO ಅನ್ನೋ ಹೇಳೋ ಮುನ್ನ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು?

Saying No: ಸದಾಕಾಲ ಜನರ ನಡುವೆಯೇ ಬದುಕುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಜನ (People) ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಜನರ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರಲಿ (Workplace) ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರ ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ (Not Easy). ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡತೆ, ಮಾತು, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅವರು ನಡೆದು ಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತರೋ, ಇಲ್ಲವೋ ತಿಳಿದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಡೇಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮೀಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸರಳ ಚಿಹ್ನೆಗಳು (Signs) ಹೀಗಿವೆ..

ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನು (Feet and Toes) ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತಾರೆ

ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ (Observe) ನೋಡುವುದು. ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಅವರು ಚಾಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಘಟಕಗಳ (Entities) ಕಡೆಗೆ ಇರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.

ಅವರು ಅತಿಯಾಗಿ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ತುಂಬಾ ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು (Eye Contact) ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದವರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ನಿಜ ಸಂಗತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ, ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು (Overcontact) ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ (Interest) ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ ಅವರು ಕಣ್ಣನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ, ಅವರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು (Watch) ನೋಡುತ್ತಾರೆ

ನೀವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ (Conversation) ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ, ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅಥವಾ ಸಮಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ಬಹುಶಃ ಅವರು ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ (Not happy) ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಡಲು ನೆಪಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವೇ ಅವರಿಗೆ ಅವಸರದ ನಿರ್ಗಮನ (Hasty Exit) ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ (Opinion) ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ..