ಬಲಾಲಿ(ಹರ್ಯಾಣ): ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದ ಭಾರತದ ತಾರಾ ಕುಸ್ತಿಪಟು ವಿನೇಶ್ ಪೋಗಟ್ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ ತವರು, ಹರ್ಯಾಣದ ಬಲಾಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವೊಂದನ್ನು ವಿನೇಶ್ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ವಿನೇಶ್, ಕಾರ್ ರಾಲಿ ಮೂಲಕ 135 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದ ಬಲಾಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು 750 ಕೆ.ಜಿ. ಲಡ್ಡು ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಊರಿನ ಜನರು 100, 500, 2000, ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವಿನೇಶ್‌ಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ನೋಟಿನ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ವಿನೇಶ್‌ರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Balali promised, Balali delivered!



🥇 Vinesh Phogat was presented a gold medal by community elders in her native village. A massive crowd is in attendance despite the felicitation beginning well past midnight.



Follow live updates here ➡️ https://t.co/1TxFIwzxZw pic.twitter.com/4FE6fezqLF