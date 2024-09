ಪ್ಯಾರಿಸ್: ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಪದಕ ಬೇಟೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಭಾರತ ಸದ್ಯ 24 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 13ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನ ಆರ್ಚರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನ ಆರ್ಚರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಹರ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾರತೀಯರು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳ ಆರ್ಚರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವೆನಿಸಿದೆ. ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಪುರುಷರ ರೀಕರ್ವ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಓಪನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರ್ವಿಂದರ್ ಸತತ 5 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟರು. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ 4ನೇ ಚಿನ್ನ. ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ 33 ವರ್ಷದ ಹರ್ವಿಂದರ್ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಲೆಂಡ್‌ ಲುಕಾಸ್ ಸಿಜೆಕ್ ವಿರುದ್ಧ 6-0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಪದಕದ ಹಾದಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಹರ್ವಿಂದರ್, ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಜಯಿಸಿದರು.

ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಚು: ಹರ್ವಿಂದರ್‌ಗೆ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು 2ನೇ ಪದಕ. 2020ರ ಟೋಕಿಯೋ ಪ್ಯಾರಾಗೇಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.

Harvinder Singh clinches India's first Paralympic gold in archery with a stunning 6-0 victory over Poland's Lucas Ciszek in the men's individual recurve open event. 🏹#Paris2024 | #Paralympics pic.twitter.com/Vf138ic0GA