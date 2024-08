ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದ ಹುಡುಗನ ಚಿನ್ನದಂತ ಹೃದಯ: ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ನಡೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ಲಾಘನೆ..!

ಪ್ಯಾರಿಸ್‌: ಭಾರತದ ದಿಗ್ಗಜ ಹಾಕಿ ಪಟು ಪಿ.ಆರ್‌.ಶ್ರೀಜೇಶ್‌ ಆ.11ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಧ್ಜಜಧಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ(ಐಒಎ)ಯು, 2 ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಶೂಟರ್‌ ಮನು ಭಾಕರ್‌ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಧ್ವಜಧಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮನು ಜೊತೆ ಶ್ರೀಜೇಶ್‌ ಕೂಡಾ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಿಡಿದು ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಐಒಎ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಪಿ.ಟಿ.ಉಷಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಶ್ರೀಜೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಧ್ವಜಧಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ಮುನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋಪಟು ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಬಳಿ ಶ್ರೀಜೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಸಮಾರೋಮ ಸಮಾರಂಭದ ಧ್ವಜಧಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಐಒಎ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಪಿ.ಟಿ. ಉಷಾ ಕೇಳಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಜ್ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಮಾತನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಮೇಡಂ ನೀವು ಇದನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳದೆಯೇ ಹೋಗಿದ್ದರೂ, ನಾನೇ ಶ್ರೀಜೇಶ್ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಧ್ವಜಧಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು" ಎಂದು ಪಿ.ಟಿ ಉಷಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಚಿನ್ನದಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದು, ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯತ್ವದಲ್ಲೂ ನೀರಜ್ ಅಪ್ಪಟ ಬಂಗಾರ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

🚨- Sreejesh named India flagbearer with Manu Bhaker for Paris 204 Closing Ceremony



Paris, August 9: The Indian Olympic Association is delighted to announce the nomination of hockey goalkeeper PR Sreejesh as the joint flagbearer with pistol shooter Manu Bhaker at the Closing…