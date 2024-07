ಪ್ಯಾರಿಸ್: ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್‌ನ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಸೋತ ಬಳಿಕ ಹಿರಿಯ ಟೆನಿಸಿಗ , ಕರ್ನಾಟಕದ ರೋಹನ್ ಬೋಪಣ್ಣ ಭಾರತೀಯ ಟೆನಿಸ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 22 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ಆಗಿದೆ.

ರೋಹನ್ ಬೋಪಣ್ಣ ಎಟಿಪಿ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್‌ ಗೇಮ್ಸ್‌, ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌, ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ರೋಹನ್ ಬೋಪಣ್ಣ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗ್ರ್ಯಾನ್‌ಸ್ಲಾಂ ಸೇರಿ ಇನ್ನಿತರ ಎಟಿಪಿ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನ ಆಡುವುದಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

“I totally understand where I am now. I am just going to enjoy the tennis circuit as long as that goes”



Bopanna will continue representing 🇮🇳 in ATP Tour events



Source - https://t.co/NbIYaCA7n8 pic.twitter.com/N95D6MmhPx