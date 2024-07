ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡುತ್ತಲೇ ಹೃದಯಾಘಾತ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಮಗನ ಸಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಆಘಾತ!

ಬೀಝಿಂಗ್(ಜು.02) ಏಷ್ಯಾ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾದ ಯೋಗ್ಯಾಕರ್ತಾದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಚೀನಾದ 17ರ ಹರೆಯರ ಝಾಂಗ್ ಝಿಜೆ ಆಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಪಾನ್‌ನ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಕಝುಮಾ ಕವಾನೋ ವಿರುದ್ಧ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಯಾಂಗ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಏಕಾಏಕಿ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರೂ ಝಾಂಗ್ ಬದುಕಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಝಾಂಗ್ ಝಿಜೆ ಹಾಗೂ ಕಝಮಾ ಇಬ್ಬರು ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿ ಗೇಮ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಗೇಮ್‌ನ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಝಾಂಗ್ ಝಿಜೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕಾಕ್ ಹೆಕ್ಕಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಕಝಮಾಗೆ ನೀಡಿದ ಝಾಂಗ್ ಸರ್ವ್ ಎದುರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತರು

ಅತ್ತ ಕಝಮಾ ಸರ್ವ್ ಪೊಸಿಶನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಝಾಂಗ್ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಒಂದೆರಡು ಕ್ಷಣ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಝಾಂಗ್ ಎಳಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋರ್ಟ್‌ ಒಳ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನೆರವಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಲೆ ಝಾಂಗ್ ಮೇಲೆಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅಲ್ಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಝಾಂಗ್‌ಗೆ ಮೇಲೆಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮೆಡಿಕಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

