Paris Olympics 2024: ಬ್ರೇಕ್‌ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವೇಳೆ ಫ್ರೀ ಆಫ್ಘನ್ ವುಮೆನ್ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಅನರ್ಹ!

ಪ್ಯಾರಿಸ್: ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನ ಬ್ರೇಕ್‌ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವೇಳೆ 'ಫ್ರೀ ಆಫ್ಘನ್ ವುಮೆನ್' (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ) ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಕರು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ, ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನ ನಿರಾಶ್ರಿತ ತಂಡದ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮನಿಶಾ ತಾಲಶ್ ಅನರ್ಹಗೊಂಡ ಸ್ಪರ್ಧಿ. ಶನಿವಾರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವೇಳೆ 21 ವರ್ಷದ ಮನಿಶಾ, ಫ್ರೀ ಆಫ್ಘನ್ ವುಮೆನ್ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಘೋಷಣೆಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧವಿರುವುದರಿಂದ ಮನಿಶಾರನ್ನು ಆಯೋಜಕರು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ದಲ್ಲಿ 2021ರಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಡಳಿತ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಪಲಾಯನಗೈದಿದ್ದ ಮನಿಶಾ, ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ.

A moment of history.



“FREE AFGHAN WOMEN”



Manizha Talash of Afghanistan in the first ever Olympic Breaking competition. She loses her qualifier but not before unveiling a cape from underneath her jumper.



Representing the refugee team, Talash is Afghanistan’s first female… pic.twitter.com/gXaeo4Ka7n