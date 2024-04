ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಎಸಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಬೆವೆತರೂ ತಲೆ ಕೂಲ್ ಕೂಲ್!

ವಡೋದರ(ಏ.18) ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ತಾಪಮಾನ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಈ ಬಿಸಿನಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಪೊಲೀಸರು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಬಿರು ಬಿಸಿನಲ್ಲೂ ನಿಂತು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇದೀಗ ಎಸಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತರೂ ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪೊಲೀಸರ ತಲೆಯನ್ನು ಕೂಲ್ ಕೂಲ್ ಮಾಡಲಿದೆ. ವಡೋದರದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ 40 ರಿಂದ 42 ಡಿಗ್ರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗುಜರಾತ್‌ನ ವಡೋದರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಈ ಎಸಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸತತ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತಂಪು ನೀಡಲಿದೆ. ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲು ತಾಗದಂತೆ ಶೀಲ್ಡ್, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೂ ಕೂಲ್ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ಕೂಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಬಿರು ಬಿಸಿಲು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಸೂಚನೆ ಪಾಲಿಸಿ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಗರಿಷ್ಠ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಬಿರು ಬಿಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ವಡೋದರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಈ ಎಸೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದೀಗ ವಡೋದರ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಎಸಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಸಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ನಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೂ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ನ್ನು ವಡೋದರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಳಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

#WATCH | Gujarat: Vadodara Traffic Police provided AC helmets to its personnel to beat scorching heat waves in summer. pic.twitter.com/L3SgyV2uEm