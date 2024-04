ದೋ ನಂಬರ್ ಮಾಲ್, ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಿ ಲೊಕೆಟ್ ಚಟರ್ಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕನ ಕೀಳು ಹೇಳಿಕೆ!

ಕೋಲ್ಕತಾ(ಏ.04) ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಾಯಕರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಳುವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಟಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್, ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಹೇಳಿಕೆ ಭಾರಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಮಖ ಪಕ್ಷ ಟಿಎಂಸಿಯ ನಾಯಕ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ಲೊಕೆಟ್ ಚಟರ್ಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಟಿಎಂಸಿ ಶಾಸಕ ಆಸಿತ್ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೊಕೆಟ್ ಚಟರ್ಜಿ ದೋ ನಂಬರ್ ಮಾಲ್ (2ನೇ ನಂಬರ್ ಸರಕು)ಎಂದು ಆಸಿತ್ ಮದುಮ್ದಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಸಿತ್ ಮಜುಮ್ದಾರ್, ಸಂಸದೆ ಲೊಕೆಟ್ ಚಟರ್ಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಲೊಕೆಟ್ ಚಟರ್ಜಿ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಲೊಕೆಟ್ ಚಟರ್ಜಿ ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ನಾಯಕಿ ಎಂದು ಆಸಿತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಆಕೆ ದೋ ನಂಬರ್ ಮಾಲ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ಘನತೆಗೆ ಅರ್ಹ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿಯ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಕಂಗನಾ ತಿರುಗೇಟು!

ಸಂದೇಶಖಾಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ವಿರುದ್ಧ ಟಿಎಂಸಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಲೊಕೆಟ್ ಚಟರ್ಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಇದೀಗ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಪಕ್ಷ ಸಂದೇಶಖಾಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಕೀಳು ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ.

Locket Chatterjee's dignity was ruthlessly assaulted when TMC MLA Asit Majumdar shamelessly hurled the derogatory term "2 number maal" at her, in full view of the public.



This despicable incident lays bare the deep-seated misogyny within TMC's ranks.



Mamata Banerjee's pitiful… pic.twitter.com/Yvral0E78k

— BJP West Bengal (@BJP4Bengal) April 4, 2024

ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಶ್ರಿನಾಟೆ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಎಂದು ಕಂಗನಾ ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕೀಳು ಹೇಳಿಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆ ತಂದಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಣದೀಪ್ ಸುರ್ಜೆವಾಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ವಿರುದ್ದ ನಾಲಗೆ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹೇಮಾ ಮಾಲಿಯನ್ನು ನೆಕ್ಕಲು ಸಂಸದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಈ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷ, ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷ ಟಿಎಂಸಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕ ಆಸಿತ್ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ನೀಡಿದ ಕೀಳು ಹೇಳಿಕೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

