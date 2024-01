ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಎದುರಿಸಿದ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆರಗು

When the going gets tough, the tough get going.. ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಎದುರಾದಾಗಲೇ ನಾಯಕನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅರಿವಾಗುವುದು. ಅರ್ಹತೆಯಿದ್ದರೆ ದಿಟ್ಟತನದ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾನೆ .ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯಂತೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ‌. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಜನರಿಗೆ ಮೋದಿ ಅಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ.