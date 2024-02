ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾರುತಿ ಅಲ್ಟೋ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಸರಳತೆ ಮೆರೆದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ!

ಶಿಮ್ಲಾ(ಫೆ.25) ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದಾಗ, ಶಾಸಕರಾದಾಗ, ಸಚಿವರಾದಾಗ ಬಹುತೇಕರು ತಮ್ಮ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಹೊಸ, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರುಗಳು ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಖು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರೂ ತಮ್ಮ ಮಾರುತಿ ಅಲ್ಟೋ ಕಾರನ್ನು ಬದಲಿಸಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಖು ಇದೇ ಮಾರುಟಿ ಅಲ್ಟೋ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಶನಿವಾರ ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಖು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಮನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಲ್ಟೋ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಈ ಅಲ್ಟೋ ಕಾರು ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಖು ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಈ ಕಾರನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. 2023ರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಖು ಇದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.

ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ವೇಳೆಯೂ ಇದೇ ಅಲ್ಟೋ ಕಾರನ್ನು ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಖು ಬಳಿ ಇತರ ಕೆಲ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸುಖು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖು ತಮ್ಮ ಅಲ್ಟೋ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಖು ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ತಾನೊಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಸಿಎಂ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ಸುಖು ಅವರ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಅಲ್ಟೋ ಕಾರು 2627 ನಂಬರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಖು ಈ ಕಾರನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೇ ಖುದ್ದು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಈ ಕಾರು ಹೊಸ ಕಾರಿನಂತಿದೆ.

#WATCH | Himachal Pradesh CM Sukhwinder Singh Sukhu arrives at the State Assembly driving his car in Shimla. pic.twitter.com/WIX8vxZxOy

— ANI (@ANI) February 17, 2024

2003ರಲ್ಲಿ ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಖು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದರು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಸಕರಾದಾಗ ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ಮಾರುತಿ ಅಲ್ಟೋ 800 ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಲು ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಸಂಪರ್ಕ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಗೂ ಸುಖು ತಮ್ಮ ಅಲ್ಟೋ ಕಾರನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಸುಖು ತಮ್ಮ ಪಯಣ ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಅಲ್ಟೋ ಕಾರು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

2024-25ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ 58,444 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ರೈತರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 38 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 45 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.