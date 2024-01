ಊಸರವಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸೋದು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ.., ಆದ್ರೆ ಮರಿ ಹಾಕೋದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ?

ಬೆಂಗಳೂರು (ಜ.27): ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಿಶುವಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಸರ್ಗದ ಹೊರತಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಷ್ಟೇ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಿಸರ್ಗದ ಕೆಲವು ವಿಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಊಸರವಳ್ಳಿ (ಗೋಸುಂಬೆ) ತಾನಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆಯೇ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ನೈಜವಾಗಿಯೋ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಊಸರವಳ್ಳಿ ಮರಿ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.

ನಾವು ಊಸರವಳ್ಳಿ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ನೋಡಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀರಾ ವಿರಳವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಶೇ.90 ಜನರು ಊಸರವಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೈಜವಾಗಿ ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬಹುಪಾಲು ಜನರು ಊಸರವಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಇದು ನಮ್ಮ ಆಡುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಮ್ಮನ ಮಡಿಲು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲು: ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ತಾಯಿ ಮಡಿಲು ಸೇರಿ ಸುಖನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿದ ಮರಿಯಾನೆ

ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾತನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿರುಚಿ ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುವ ಹಾಗೂ ವರ್ತಿಸುವವರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಏನ್ ಜನಾ.. ರೀ ಇವರು.. ಒಳ್ಳೆ ಊಸರವಳ್ಳಿ (Chameleon) ಬಣ್ಣ ಬದಲಿಸಿದಂತೆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಊಸರವಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತು ಹಾಗೂ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಊಸರವಳ್ಳಿ ಮರಿ ಹಾಕೋ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್: ಮರದ ಮೇಲೆ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಊಸರವಳ್ಳಿ ಬಹುತೇಕ ಸರೀಸೃಪಗಳಂತೆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಮರಿ ಮಾಡಿಸದೇ ನೇರವಾಗಿ ಮರಿಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮರಿ ಹೊರ ಬರುವಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮರದ ಟೊಂಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಾಗುವ ಊಸರವಳ್ಳಿ ತನ್ನ ಮರಿ ಸೀದಾ ಮರದ ಟೊಂಗೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಿಮದ ಹೊರಬಂದ ಮರಿ ತೀರಾ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದರೂ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನಡೆಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮರಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡುದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಹೋಗಲೂಬಹುದು. ಆದರೆ, ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಮರಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ತಾನು ಬೀಳದಂತೆ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

This is how a Chameleon give birth!! pic.twitter.com/WPdgpvIzTz