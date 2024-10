ಇಂದಿನಿಂದ ಜೋಹರ್‌ ಕಪ್‌ ಹಾಕಿ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಪಾನ್‌ ಎದುರಾಳಿ

ಜೋಹರ್‌ (ಮಲೇಷ್ಯಾ): 2 ಬಾರಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್‌ ಪದಕ ವಿಜೇತ, ದಿಗ್ಗಜ ಗೋಲ್‌ಕೀಪರ್‌ ಪಿ.ಆರ್‌.ಶ್ರೀಜೇಶ್‌ ಶನಿವಾರದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೋಚಿಂಗ್‌ ವೃತ್ತಿಬದುಕನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುಲ್ತಾನ್‌ ಆಫ್‌ ಜೋಹರ್‌ ಕಪ್‌ ಅಂಡರ್‌-21 ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದ್ದು, 4 ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಭಾರತ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರಂದು ಬ್ರಿಟನ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿರುವ ಭಾರತ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರಂದು ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25ರಂದು ಗುಂಪು ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ-2 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲಿರುವ ತಂಡಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ರಂದು ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿವೆ.

🏑 The 12th Sultan of Johor Cup Junior Men’s Invitational kicks off on 19th October! 🌍🔥



Prepare for non-stop action as the world’s top young talent battles it out on the field. Don’t miss a moment as Team India faces off in their first fixture, aiming for victory! 🇮🇳💪… pic.twitter.com/g5aDHOlV45