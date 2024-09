ಭಾರತಕ್ಕೆ 5ನೇ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ಗರಿ; ಮಂಡಿಯೂರಿದ ಚೀನಾ!

ಹುಲುನ್‌ಬ್ಯುರ್ (ಚೀನಾ): ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ 1-0 ಗೋಲಿನಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಭಾರತ, 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಿತು.

ಭಾರತ, ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯ ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅಜೇಯವಾಗಿ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿತು. ಡಿಫೆಂಡರ್‌ ಜುಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್‌ ಅಪರೂಪದ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೋಲು, ಭಾರತವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿತು. ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಪಡೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಗೆಲುವು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಮೂರು ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಯನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೂ 51ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಜುಗರಾಜ್ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದರು. ಆ ಗೋಲು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕಂಚು ವಿಜೇತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ಗೋಲಾಯಿತು.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದರೂ, ಚೀನಾ ತೋರಿದ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ, ಹೋರಾಟ ಭಾರತೀಯರ ಮನವನ್ನೂ ಗೆದ್ದಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಚೀನಾ ಟೂರ್ನಿವೊಂದರ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದು 2006ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಆಗಲೂ ಚೀನಾ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟಿತ್ತು.

Congratulations to the Indian Men's Hockey Team on clinching their record-breaking 5th Asian Champions Trophy title! 🏆🏑



