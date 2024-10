7 ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲೀಗ್ ಆರಂಭ; ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಲೀಗ್ ಆಯೋಜನೆ!

ನವದೆಹಲಿ: 2017ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲೀಗ್ (ಎಚ್ಐಎಲ್) ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಆಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಚೊಚ್ಚಲ ಲೀಗ್ ಆಯೋಜಿಸಲು ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಡಿ.28ರಿಂದ 2025ರ ಫೆ.1ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪುರುಷರ ಲೀಗ್‌ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಡಿಶಾದ ರೂರ್ಕೆಲಾ ಆತಿಥ್ಯ

2013ರಿಂದ 2017ರ ವರೆಗೆ ಪುರುಷರ ಎಚ್‌ಐಎಲ್ ನಡೆದಿತ್ತಾದರೂ, ಬಳಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಲೀಗ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ವಹಿಸಲಿದೆ. ಇನ್ನು, ಮಹಿಳಾ ಲೀಗ್ ಡಿ.28ರಿಂದ ಜ.26ರ ವರೆಗೆ ಆಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಟೂರ್ನಿ ಯಲ್ಲಿ 6 ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಎರಡೂ ಲೀಗ್‌ನ ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅ.13ರಿಂದ 15ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

