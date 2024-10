ಇರಾನಿ ಕಪ್: ಶೇಷ ಭಾರತ ವಿರುದ್ದ ಮುಂಬೈಗೆ ಮುನ್ನಡೆ; ರೋಚಕಘಟ್ಟದತ್ತ ಕೊನೆಯ ದಿನದಾಟ

ಲಖನೌ: ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಶ್ವರನ್ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಹೋರಾಟದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಶೇಷ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಇರಾನಿ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಒಟ್ಟಾರೆ 274 ರನ್ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೊನೆ ದಿನವಾದ ಶನಿವಾರವೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವ ಕಾತರದಲ್ಲಿದೆ.

ಮುಂಬೈನ 537 ರನ್‌ಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಶೇಷ ಭಾರತ ಶುಕ್ರವಾರ 416 ರನ್‌ಗೆ ಆಲೌಟಾಯಿತು. 5ನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಹಾಗೂ ಜುರೆಲ್ 165 ರನ್ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 393 ರನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಜುರೆಲ್ (93) ಔಟಾದರು. ಆ ಬಳಿಕ ತಂಡ ದಿಢೀರ್ ಪತನ ಕಂಡಿತು. ಈಶ್ವರನ್ ದ್ವಿಶತಕದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಎಡವಿದರು. ಅವರು 191 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ತಂಡ ಕೊನೆ 23 ರನ್ ಗಳಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ 121 ರನ್ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆಯಿತು.

Stumps on Day 4!



A thrilling day's play!



Saransh Jain led Rest of India's fightback with 4 wickets.



Mumbai are 153/6 in their 2nd innings, leading by 274.



We are in for an exciting final day's play!#IraniCup | @IDFCFIRSTBank



Follow the match ▶️ https://t.co/Er0EHGOZKh pic.twitter.com/Ms3d1rgpZc