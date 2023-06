ನಾರ್ವೇ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ತನಗಳ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಂತೆ… ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾಯವೂ!

ಸ್ತನ ಗಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಡೇಟಾವೊಂದು ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ತನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ತನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ತನಗಳ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಪುರುಷನ ಸ್ತನ ಸರಿಯಾದ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟು? WHO ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿಕ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಎಂಐ 25 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಸಮಾನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಥೂಲಕಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ BMI (Body Mass Index) 30 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ 20 ರ ಬಿಎಂಐ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜನರು ಇರುವ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಅದು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಸರಾಸರಿ ಬಿಎಂಐ 24.6 ಆಗಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನರು ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆಯ ಮಿತಿ ದಾಟಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಸರಾಸರಿ ಬಿಎಂಐ 29.0 ಆಗಿದೆ.

ಯಾವ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ತನ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು BMI ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ

ನಾರ್ವೆ : C-D : 26.2

ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್: ಸಿ : 25.7

ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ :ಸಿ :25.6

US : C : 29.0

ಯುಕೆ : C : 27.1

ವೆನೆಜುವೆಲಾ : B-C : 26.9

ಕೊಲಂಬಿಯಾ : B-C : 26.7

ಸ್ವೀಡನ್ : B-C : 25.4

ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ : B-C : 25.3

ಕೆನಡಾ : B-C : 26.7

ರಷ್ಯಾ : B-C : 26.7

ಪೋಲೆಂಡ್ : B-C : 26.1

ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ : B-C : 25.9