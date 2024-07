ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾದಕ ಭಂಗಿಯ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ರು ಜ್ಯೋತಿ ರೈ!

ತಮ್ಮ ಬೋಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಗಳಿಂದಲೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡೀಯಾದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಟಿ ಜ್ಯೋತಿ ರೈ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.



ಫೋಟೋದ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನ ಇಷ್ತ ಪಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಇಷ್ಟ ಪಡದೇ ಇದ್ರೂ ನಂಗೇನೂ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ( Confidence is not ‘they will like me.’ Confidence is ‘I’ll be fine if they don’t)