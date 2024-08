ಪಾಯಲ್ ಯಾದವ್‌ ಮೀರಿಸೋ ಹಾಗೆ ಸೀರೆಯುಟ್ಟ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ!

ಪಾರುಲ್ ಯಾದವ್ ಕಪ್ಪು ಸೀರೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಫೋಟೊ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇದೀಗ ಅವರನ್ನ ಮೀರಿಸೋ ಹಾಗೆ ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.



ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಫೋಟೊಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಖತ್ ಆಗಿರೋ ಪಂಚಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದು, ಕೆಲವೊಂದು ಯುದ್ಧಗಳು ನಮಗೆ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ (Some wars help us bloom) ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋರಿಂದಲೇ ನಾನು ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದೇನೊ.