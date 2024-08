ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಅಲ್ಲ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಂದ ಜ್ಯೋತಿ ರೈ, ಹುಡುಗರ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದು ಬೇರೆಡೆ!

ಪ್ರತಿದಿನ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಹೊಸ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮೂಲಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರೋ ನಟಿ ಜ್ಯೋತಿ ರೈ ಇದೀಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.



ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲೇಜರ್ ರೀತಿಯ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿರುವ ಜ್ಯೋತಿ ರೈ, ಕ್ಲೋಸಪ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, Red is not just a color; it’s an attitude, a statement of fearless beauty ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹುಡುಗರ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ನಟಿಯ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಟ್ಯಾಟೂ ಮೇಲಿದ್ದು, ಟ್ಯಾಟೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.