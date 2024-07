30ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮಯೂರಿ, ತಮಗೆ ತಾವೇ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ನಟಿ!

ನನ್ನ ದೇವ್ರು ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಕಂ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರುವ ನಟಿ ಮಯೂರಿ ಕ್ಯಾತರಿ ಇಂದು ತಮ್ಮ 30ನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕೇಕ್ ಕಟ ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಲವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿವೆ.



ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಮಯೂರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಟು ಮಿ ಎಂದು ತಮಗೆ ತಾವೇ ವಿಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Happy birthday to me. Oh thirties, Thank you everyone) ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.